Президент Бангладеш распорядился освободить экс-премьера

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распорядился освободить из-под домашнего ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию, а также выпустить из тюрьмы участников студенческих акций протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По итогам заседания под председательством президента было принято единогласное решение немедленно освободить председателя Националистической партии Бангладеш (НПБ) Халеду Зию и всех лиц, арестованных во время студенческих демонстраций, передает AFP.

Халеда Зия ранее дважды занимала пост премьер-министра Бангладеш. В 2008 году суд приговорил ее к 17 годам лишения свободы за взяточничество. Зия провела в тюремном заключении два года и после условно-досрочного освобождения была помещена под домашний арест. Сторонники НПБ утверждают, что вынесенный ей приговор был политически мотивированным.

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