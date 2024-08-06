Госдеп поддержал формирование в Бангладеш временного правительства

Власти США выступают за формирование временного правительства в Бангладеш на фоне массовых протестов в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы приветствуем объявление о временном правительстве и призываем к тому, чтобы любая передача власти проводилась в соответствии с законами Бангладеш", - сказал он. По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, США "внимательно следят за ситуацией" и "призывают все стороны воздержаться от дальнейшего насилия".

На вопрос о том, считает ли вашингтонская администрация, что формированием временного правительства в стране должны заниматься военные, Миллер ответил: "Мы хотим, чтобы народ Бангладеш определял будущее правительства Бангладеш".

"Мы сосредоточены на том, чтобы поддержать прекращение насилия и привлечение [виновных] к ответственности. Все решения относительно временного правительства следует принимать в соответствии с демократическими принципами, принципом верховенства закона и волей народа Бангладеш", - добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Миллера также спросили, как происходящее в Бангладеш может сказаться на дальнейшем оказании Вашингтоном финансовой помощи этой стране. "Что касается финансовой поддержки, то в 2023 финансовом году США предоставили более $212 млн в рамках двусторонних программ по экономическому развитию в Бангладеш и помощи в сфере здравоохранения, - ответил он. - Мне, очевидно, нечего объявить относительно этих программ, кроме того, что мы бы хотели продолжить их, поскольку они важны для наших отношений с народом Бангладеш". Миллер также констатировал, что США ранее выделили около $2 млрд на программы по содействию Бангладеш в приеме беженцев.

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