Ллойд Остин и Йоав Галант обсудили обострение ближневосточного конфликта

Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор, в ходе которого заключили, что удар по авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке усугубляет эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр Остин и министр Галант согласились, что совершенное сегодня [5 августа] нападение связанных с Ираном ополченцев на силы США на базе Айн-эль-Асад на западе Ирака ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе", - отметил Райдер.

В американском военном ведомстве сообщили, что Остин донес до израильского коллеги приверженность безопасности еврейского государства "перед лицом угроз со стороны Ирана, ливанской [шиитской организации] "Хезболлах" и других связанных с Ираном военизированных группировок". Глава Пентагона также проинформировал Галанта о мерах по укреплению военных позиций США на Ближнем Востоке в свете обострения ситуации в регионе.

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