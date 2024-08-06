В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередном ЛГБТ-скандале на Олимпиаде в Париже.

Day.Az представляет публикацию:

В Париже разгорается еще один скандал вокруг ЛГБТ-спортсменки, на этот раз настоящей.

На самом деле на играх есть только один (одна/одни?) представитель ЛГБТ-сообщества: это американка Никки Хилтц, она занимается легкой атлетикой. Все герои последних новостей из Парижа - не трансгендеры, как это описывали ранее, а женщины с высоким уровнем тестостерона.

А вот Хилтц - женщина, но считает себя небинарной персоной, просит обращаться к ней "они", а не "она".

Она жалуется на то, что за раздутыми историями люди стали забывать про "настоящих трансгендеров" и их права. Американские СМИ пишут, что Хилтц заявила, что не понимает, как получилось, что вместо "реальных трансгендеров" в их ряды записывают кого попало настоящих женщин. Обидно ей (ему/им)!

Даже тут Франция провалилась. Так усиленно защищают ЛГБТ-сообщество, что их самих спросить забыли. Назащищались до оскорбления - как это в духе макроновской Франции!

Автор - HSF