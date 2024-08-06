Секретная служба США опасается нового покушения на Трампа

Сотрудники Секретной службы США боятся, что покушение на экс-президента Дональда Трампа может произойти снова.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули.

"Честно говоря, они... боятся, что это (покушение. - Прим. ред.) повторится. Мы не можем позволить этому случиться снова. Мы должны получить факты", - отметил он.

По словам Хоули, ведущий агент Секретной службы не обеспечивала соблюдение "обычных протоколов безопасности" на митинге в Пенсильвании, где было совершено покушение на экс-президента США. Тем не менее, сообщил сенатор, она до сих пор остается сотрудником ведомства.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение - одна из пуль задела ухо. Нападавшего Крукса ликвидировали на месте происшествия.

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