Германия включит ремонт дорог в военные расходы из-за требования НАТО

Германия включит ремонт дорог в статью "военные расходы" с целью соблюдения требования Североатлантического альянса по расходам на оборону в 2 процента от ВВП. Об этом пишет портал немецкой газеты Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В статье отмечается, что власти Германии уже включают в статью расходов на оборону, например пенсии военнослужащих, чтобы соответствовать критерию НАТО.

"С нашей точки зрения, расходы на ту часть инфраструктуры, которая необходима для военных целей, также должны быть включены", - высказался представитель немецкого правительства.

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