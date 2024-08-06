Лидер Венесуэлы переходит с WhatsApp на Telegram

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отказаться от мессенджера WhatsApp в пользу сервисов Telegram и WeChat.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на встрече с молодыми сторонниками у президентского дворца он призвал молодежь последовать его примеру.

"Скольким из вас угрожали преступники и каким образом? Я сегодня публично разорву отношения с WhatsApp, потому что его используют, чтобы угрожать Венесуэле. Я навсегда удалю его со своего телефона. Понемногу я переключу свои контакты на Telegram и WeChat. Это необходимо сделать", - высказался венесуэльский лидер.

По словам главы государства, в WhatsApp распространяются угрозы в адрес молодежи и популярных лидеров. "За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы", - добавил он.

Политик подчеркнул, что через мессенджер угрозы поступают всему сообществу Венесуэлы. "Есть другие каналы. В Telegram у меня 500 адресов, около 20 групп, и я уже начал. Подписывайтесь на меня в Telegram", - заключил президент Венесуэлы.

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