Коалиция Орбана в ЕП может затруднить для ЕС оказание помощи Украине

Коалиция "Патриоты Европы", созданная в Европарламенте (ЕП) по инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, может затруднить для ЕС оказание дальнейшей помощи Украине. Такое мнение выразил эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в колонке для европейского издания Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его оценкам, создание фракции "Патриоты Европы" в ЕП свидетельствует о том, что "Орбан гораздо менее изолирован, чем казалось", и "способен сформировать коалицию единомышленников". Несмотря на то что "Патриоты Европы" пока находятся в оппозиции и имеют лишь ограниченные возможности влиять на законодательный процесс в ЕС, со временем число их представителей в руководящих органах союза, в том числе в Евросовете, может увеличиться в случае победы правых правительств на национальных выборах в ряде стран сообщества, в частности в Австрии и Чехии.

Как отмечает эксперт, несмотря на то, что в ЕС до сих пор находили способы обойти неоднократные вето Орбана по вопросу оказания помощи Киеву "с помощью уговоров и финансового давления" на Будапешт, наличие более крупной и решительной группы в ЕП и Евросовете затруднит для Брюсселя проведение подобной политики. Риск того, что так называемая европейская солидарность по вопросу поддержки Украины окажется под угрозой, особенно в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США, реален и в будущем будет лишь расти, заключает он.

Новая правоконсервативная фракция "Патриоты Европы" появилась в ЕП по инициативе Орбана. Она включает 84 депутатов от 14 партий из 12 стран. Председателем фракции избран лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. В состав новой наднациональной группы вошли правоконсервативные партии из Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Португалии, Франции и Чехии.

"Патриоты Европы" оказались третьей по численности фракцией в ЕП после Европейской народной партии и коалиции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

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