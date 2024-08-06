Полицейские в Бангладеш начали забастовку ради своей безопасности
Ассоциация подчиненных сотрудников полиции Бангладеш после отставки премьер-министра Шейх Хасины объявила бессрочную забастовку в целях обеспечения своей безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации.
Как заявили в ассоциации, после падения правительства Шейх Хасины полицейские страдают от страха и неуверенности в жизни, поскольку полицейские участки по всей Бангладеш стали мишенями злоумышленников.
"В стране было атаковано около 450 полицейских участков и было убито множество полицейских. В этой ситуации, для обеспечения безопасности полицейских, ассоциация объявила бессрочную общенациональную забастовку с 6 августа", - цитируется в заявлении.
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