Полицейские в Бангладеш начали забастовку ради своей безопасности

Ассоциация подчиненных сотрудников полиции Бангладеш после отставки премьер-министра Шейх Хасины объявила бессрочную забастовку в целях обеспечения своей безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации.

Как заявили в ассоциации, после падения правительства Шейх Хасины полицейские страдают от страха и неуверенности в жизни, поскольку полицейские участки по всей Бангладеш стали мишенями злоумышленников.

"В стране было атаковано около 450 полицейских участков и было убито множество полицейских. В этой ситуации, для обеспечения безопасности полицейских, ассоциация объявила бессрочную общенациональную забастовку с 6 августа", - цитируется в заявлении.

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