Армения обезвредит оружие и боеприпасы на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении предупредило жителей населенных пунктов Киранц и Беркабер, расположенных на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в министерстве сообщили, что мероприятия по обезвреживанию оружия и боеприпасов будут осуществляться в районах, прилегающих к этим селам, с 12:00 до 14:00 по местному времени.

В учреждении призвали население не тревожиться, так как взрывы будут слышны там 10 раз.

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