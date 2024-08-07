https://news.day.az/world/1680294.html Армения обезвредит оружие и боеприпасы на границе с Азербайджаном
Армения обезвредит оружие и боеприпасы на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении предупредило жителей населенных пунктов Киранц и Беркабер, расположенных на границе с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в министерстве сообщили, что мероприятия по обезвреживанию оружия и боеприпасов будут осуществляться в районах, прилегающих к этим селам, с 12:00 до 14:00 по местному времени.
В учреждении призвали население не тревожиться, так как взрывы будут слышны там 10 раз.
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