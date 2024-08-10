В Британии предупредили о кризисе с истребителями F-35

Истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года в связи с проблемами с программным обеспечением. О кризисе с самолетами предупредил журналист Дэвид Экс в материале для британской газеты The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он указал, что F-35 с первоначально установленными процессорами и программным обеспечением не обладают рядом возможностей, которые были обещаны при разработке.

"Датчики работали с меньшим охватом, а сам самолет не был совместим со всеми новейшими боеприпасами", - отмечается в материале. По словам журналиста, истребители будут готовы к применению лишь после обновления программного обеспечения.

"Полная боеготовность обещается лишь с обновлением Technology Refresh 3 (TR -3), которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату - на старых", - рассказал Экс, добавив, что F-35 не будут готовы к использованию как минимум до 2025 года.

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