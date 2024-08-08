С-400 могут интегрировать в турецкий "Железный купол"

Турция может интегрировать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 в создаваемую систему ПВО "Железный купол". Об этом сообщает проправительственная газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По итогам заседания исполкома турецкого оборонпрома, которое состоялось 6 августа под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил телеканал TRT Haber, стало известно, что в Турции создается многоуровневая система противовоздушной обороны "Железный купол" с использованием искусственного интеллекта.

"ЗРК С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша национальная система, мы можем подключить к ней и С-400", - приводит издание высказывания аналитика по вопросам обороны и безопасности Турана Огуза.

Власти Турции ранее сообщали, что в "Железный купол" будут включены комплексы различного назначения отечественных разработок. По данным портала SavunmaSanayiST, специализирующегося на проблематике ВПК, турецкая система ПВО создается компанией Aselsan. Уже начаты тестовые испытания системы, в которую будут интегрированы в том числе такие комплексы ПВО, как Korkut, Hisar-A, Siper.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.

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