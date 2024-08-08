Мы регулярно предупреждаем Ереван.

Как передает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ в связи с высказываниями помощника госсекретаря США Дж.О`Брайена.

Говоря о том, как в Москве оценивают подобные заявления с учетом уровня российско-армянских двусторонних отношений, ведь США вмешиваются в дела Еревана, Захарова подчеркнула, что безусловно, подобные "чистосердечные признания" высокопоставленных американских чиновников, отвечающих за внешнюю политику, привлекли наше внимание.

"Однако удивления они не вызвали, так как ничего нового Дж.О'Брайен не сказал. Он лишь подписался под тем, о чем мы регулярно говорим и предупреждаем наших партнёров, в том числе в Ереване, а именно: Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку, главная цель которой прежняя - фрагментировать пространство региона, разрушив исторические связи России с её традиционными союзниками и соседями.

В попытке оторвать южнокавказские республики, в том числе Армению, от России США и их сателлиты в Европе без зазрения совести вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Под благими предлогами стремятся подмять под себя систему госуправления, сосредоточить контроль за ресурсной базой, использовать транзитный потенциал", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Что касается голословных утверждений Дж.О'Брайена о том, что Армения хочет отвернуться от России, Захарова подчеркнула, что это очередной пример присущего американцам геополитического инжиниринга - стремления сфабриковать в глазах мировой общественности нужную Вашингтону "реальность", не имеющую ничего общего с происходящим на самом деле. Попытки исказить положение дел через соцопросы мы видели совсем недавно в других странах региона.

"Дж.О'Брайену и компании нужно усвоить одну простую вещь. Формировавшиеся веками связи между нашими странами выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад. На протяжении истории мы не раз подставляли плечо братскому армянскому народу, намерены делать это и впредь", - подытожила Захарова.

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