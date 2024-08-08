https://news.day.az/world/1680697.html Экс-министр экономики Армении попытался сбежать в США
Экс-министр экономики Армении попытался сбежать в США
Экс-министру экономики Армении Ваану Керобяну было отказано в выезде из страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, экс-министра, который вместе с сыном хотел выехать в США, вернули из аэропорта.
Прокурор возразил против разрешения Керобяну выехать за пределы страны, отметив, что экс-министр, давший подписку о невыезде, может не вернуться.
Ваан Керобян, уволенный с должности 14 февраля, обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в ходе проведения государственного тендера.
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