Трамп обвинил Харрис в использовании «проплаченных» участников

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с критикой вице-президента Камалы Харрис, обвинив ее в купленных участниках ее предвыборных митингов, передает Day.Az со ссылкой на New York Post.

"Если у Камалы Харрис на митинге тысяча человек, то пресса сходит с ума и говорит о том, какой он масштабный, а она просто проплачивает толпу", - заявил Трамп в четверг в социальной сети Truth Social.

Сообщается, что в прошлом месяце сотрудники офиса кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис утверждали, что она собрала примерно 10 тыс. человек в конференц-центре Университета штата Джорджия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!