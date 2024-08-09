Дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии имеет большое значение.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.

"Большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии. Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор "Север - Юг", инициатива "Пояс и Путь", в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии", - сказал глава государства.

По его словам, благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали "Казахстан - Туркменистан - Иран", который на сегодня является кратчайшим маршрутом в страны Персидского залива.

"Перспективным считаем строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии. Казахстан проводит масштабную внутреннюю работу в транспортно-транзитной сфере. До 2030 года наша страна планирует модернизировать 11 тысяч км и построить более 5 тысяч км новых железных дорог", - добавил Токаев.

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