Сбежавшая из страны экс-премьер Бангладеш планирует вернуться на родину

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина решительно отвергла идею поиска политического убежища за рубежом и заявила о своем намерении вернуться на родину.

Как передает Day.Az, это заявление было сделано ее сыном Саджибом Вазедом Джоем в интервью индийскому изданию The Times of India.

"У моей матери нет планов искать политического убежища, - заявил Джой. - Она вернется в Бангладеш, как только временное правительство примет решение провести выборы в стране".

В настоящее время Хасина находится в Индии, куда она прибыла 5 августа после своей отставки.

Сын политика также выразил глубокую благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за "спасение жизни матери в такие короткие сроки". Это заявление породило множество вопросов о реальных причинах спешного отъезда Хасины из Бангладеш.

Ранее индийское издание The Free Press Journal сообщало, что экс-премьер якобы запрашивала убежище у Великобритании и рассматривала варианты укрытия в ряде других стран, включая Беларусь, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Финляндию. Однако эта информация была опровергнута заявлением ее сына.

В Бангладеш тем временем сформировано временное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом. Новый лидер заявил о необходимости восстановить доверие к власти в стране и провести честные выборы.

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