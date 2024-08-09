В Японии продолжают происходить землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио, угрозы цунами нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Эпицентр подземных толчков находился в соседней со столицей префектуре Канагава. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба, Токио. На мобильных телефонах сработала экстренная система оповещения.

После землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло 8 августа рядом с юго-западным островом Кюсю. в стране действует временное предупреждение о росте вероятности возникновения мощного землетрясения магнитудой 8 в разломе Нанкай. Он расположен в Тихом океане к югу от Японии.

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