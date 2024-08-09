Индия создала комитет для наблюдения за ситуацией на границе с Бангладеш

Правительство Индии создало комитет для наблюдения за ситуацией на границе с Бангладеш, чтобы обеспечь безопасность своих граждан, проживающих там. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Амит Шах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с текущей ситуацией в Бангладеш правительство [премьер-министра Нарендры] Моди создало комитет для мониторинга ситуации на индо-бангладешской границе", - написал Шах в Х (ранее Twitter).

По его словам, комитет будет поддерживать каналы связи с властями в Бангладеш для того, "чтобы обеспечить безопасность граждан Индии, [этнических] индусов и других общин меньшинств, проживающих там". Комитет возглавят силы пограничной безопасности восточного командования, добавил Шах.

5 августа на фоне массовых антиправительственных выступлений премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Против нее выступала студенческая молодежь, недовольная высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив. После ее отъезда начались беспорядки с поджогами и погромами. Пограничные войска Индии перешли в режим повышенной готовности. Индийский штат Мегхалая, который имеет 445-километровую границу с Бангладеш, ввел ночной комендантский час на своей территории. О серьезных инцидентах не сообщалось.

Поступала также информация о том, что жители Бангладеш добираются до границ с Индией и просят пропустить их в страну из-за угрозы жизни.

В четверг вечером в Бангладеш было приведено к присяге временное правительство во главе с нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом. Новые власти обещают вернуть закон и порядок.

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