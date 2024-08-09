Президент Бразилии после авиакатастрофы объявил минуту молчания в прямом эфире

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в прямом эфире телеканала Canal Gov, где он выступал на телепередаче, о минуте молчания, узнав о крушении самолета в бразильском муниципалитет Виньеду в штате Сан-Паулу.

Пассажирский самолет, на борту которого, предположительно, находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение в муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал G1, приведя видео с места катастрофы.

По его данным, речь идет о самолете модели ATR 72, который предназначен для перевозки около 68 пассажиров. Он совершал внутренний рейс из Каскавелы в Гуарульюс. Информации о жертвах или пострадавших портал не приводит.

По информации G1, первые сообщения о катастрофе поступили около 13:28 по местному времени (21:28 по Баку). На место были направлены спасатели, там уже работают пожарные, военная полиция Бразилии и службы гражданской обороны. Больницы в Виньеду и в соседнем городе Валиньюс сейчас готовятся для приема пострадавших. Точной информации о количестве людей на борту и причинах катастрофы не приводится.

Родственники находившихся на борту могут связаться с местными властями по специально выделенной линии.

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