При катастрофе самолета в Бразилии выживших нет

Все, кто находился на борту потерпевшего крушение в бразильском штате Сан-Паулу самолета, погибли.

Об этом сообщил местный портал G1 со ссылкой на мэрию города Валиньюс, который находится неподалеку от места катастрофы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На кадрах с места крушения, которые публикуют местные СМИ, видно, что самолет упал неподалеку от жилого дома.

Ранее G1 сообщил, что пассажирский самолет, на борту которого, предположительно, находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа и который вмещает 68 человек, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны.

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