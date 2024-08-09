ФБР не может установить мотивы стрелявшего в Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, что пока не установило мотивы стрелявшего в него на митинге в штате Пенсильвания американца Томаса Мэттью Крукса.

Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп встретился с агентами ФБР 1 августа, чтобы дать ведомству показания в качестве потерпевшего по делу о покушении. В действительности же встреча скорее напоминала брифинг, в ходе которого Трамп задавал правоохранителям больше вопросов, чем они ему, сказал неназванный собеседник ABC.

Ведомство уведомило экс-президента США, что перед покушением Крукс искал в интернете фотографии различных американских политиков - как республиканцев, так и демократов. Тем не менее ФБР еще не удалось установить мотив, который побудил его выбрать своей целью именно Трампа. Бывшему хозяину Белого дома также сообщили, что, хотя у Крукса официально не было диагностировано никакого психического расстройства, знавшие его люди в беседах с ФБР отмечали, что у него была привычка раскачиваться вперед и назад, когда он стоял на месте.

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