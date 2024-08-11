В США назвали неожиданное последствие прихода Харрис к власти

Возможная победа Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза на президентских выборах в США станет кошмаром для свободы слова, поскольку они продолжат курс действующей администрации Белого дома на цензуру в печати и социальных сетях. Об этом пишет The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На протяжении более трех лет администрация Байдена-Харрис осуществляет беспощадное наступление на свободу слова, от поддержки масштабной системы цензуры <...> до финансирования операций по внесению в черные списки групп и лиц с оппозиционными взглядами", - говорится в тексте.

В материале отмечается, что президент Джо Байден сделал цензуру "центральной частью своего наследия", и Харрис поддерживает этот курс. Как следует из текста, ее кандидат в вице-президенты также выступает за ряд ограничений для СМИ и социальных сетей.

"Будучи вице-президентом, Харрис долгое время поддерживала эту политику против свободы слова. Присоединение Уолза завершает идеальный кошмар для защитников свободы слова", - пишет The Hill.

До этого сообщалось, что хакеры атаковали штаб Трампа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!