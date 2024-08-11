Хакеры атаковали штаб Трампа

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подвергся кибератаке со стороны иностранных хакеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам газеты Politico его официальный представитель.

По его версии, иностранные хакеры, "враждебно настроенные по отношению к США", получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. В публикации утверждается, что в атаке подозревают Иран.

Издание уточняет, что неизвестные лица с 22 июля начали пересылать его журналистам документы, связанные с предвыборной кампанией Трампа. Источники газеты подтвердили подлинность этих материалов. Они, как следует из публикации, были получены хакерами.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп, своим напарником по президентской гонке он выбрал сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

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