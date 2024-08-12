Момент землетрясения в Армении попал на камеру

В Сети появились кадры сегодняшнего землетрясения в Армении.

Как сообщает Day.Az, 12 августа в 02:02 по местному времени (22:02 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства внутренних дел Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 4.2 с географическими координатами 40.20⁰ северной широты и 45.22⁰ восточной долготы, с эпицентром в 9 км к северо-западу от города Мартуни, на глубине 10 км.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов.

Землетрясение ощущалось в Гегаркуникской области - 5 баллов, в Котайкской области - 4 балла и в городе Ереван - 2-3 балла.

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