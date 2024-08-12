Франция, Германия и Великобритания о ситуации на Ближнем Востоке

Франция, Германия и Великобритания распространили совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке, призвав Иран и его союзников "воздержаться от нападений, которые могли бы усугубить региональную напряженность и поставить под угрозу возможность достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников".

Как сообщает Day.Az, в заявлении европейские лидеры высоко оценили усилия Катара, Египта и США по достижению договоренности о прекращении огня и освобождении заложников.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании выразили глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности, солидарность в ее снижении и достижении региональной стабильности.

"Мы призываем Иран и его союзников воздержаться от нападений, которые усугубят региональную напряженность и поставят под угрозу возможность достижения договоренности о прекращении огня и освобождении заложников.

Они будут нести ответственность за действия, ставящие под угрозу эту возможность для мира и стабильности. Эскалация на Ближнем Востоке не приносит пользу ни одной стране", - подчеркивается в совместном заявлении.

Отметим, что ВВС и артиллерия Армии обороны Израиля сегодня нанесли удары по городам Рафах и Хан-Юнис в секторе Газа.

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