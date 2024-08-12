Армия Израиля нанесла удары по Рафаху и Хан-Юнису
ВВС и артиллерия Армии обороны Израиля наносят удары по городам Рафах и Хан-Юнис в секторе Газа.
Как сообщает Day.Az, в Рафахе израильская армия обстреливает район Тель-ас-Султан.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом множества заложников.
В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.
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