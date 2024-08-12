Иран пригрозил Израилю жестким ответом

Иран даст Израилю "достойный и жесткий" ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на своей территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума "Армия-2024".

Подчеркивается, что к выводу о необходимости именно такого ответа пришли все "государственные мужи" страны, при этом решение было принято с учетом внутренней ситуации и обстановки в регионе.

"Мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран. Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был не простой выбор", - подчеркнул он.

Отметим, что 31 июля лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, столице Ирана.

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