До атаки Ирана на Израиль осталось менее 24 часов

Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники.

Чиновники в регионе уверены, что час икс приближается, отмечает Fox News. Как именно будет нанесен удар, не уточняется.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра в прошлом месяце. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят этого без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 детей. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!