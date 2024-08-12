Армия Израиля приведена в режим боевой готовности

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за слухов о возможном скором ударе со стороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Израиль впервые в этом месяце установил высокий уровень боевой готовности для своих военных, после того как наблюдал за подготовкой Ирана и "Хезболлы" к проведению атак", - говорится в сообщении.

Газета отмечает, что Израиль не имеет информации, действительно ли атаки неизбежны. При этом в израильском Генштабе подчеркнули, что готовы к обороне и возможным наступательным действиям.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям с Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовятся к масштабной серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием событий.

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