Работники крупнейшего в мире медного рудника начали забастовку

Работники медного рудника Escondida, расположенного на севере Чили, начали забастовку, не достигнув соглашения с компанией BHP Billiton об улучшении условий труда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал Emol.

По его данным, профсоюз, объединяющий 2 800 работников предприятия, отклонил последнее предложение компании, контролирующей Escondida, по итогам переговоров об улучшении условий трудовых соглашений. Бастующие требуют повышения оплаты труда на фоне роста цен на медь на мировом рынке.

Дата окончания стачки пока не определена. Руководство профсоюза предупредило, что рассматривает возможность "продолжительной забастовки".

На Escondida приходится около 5% мировой добычи меди. В 2017 году забастовка работников рудника продолжалась 44 дня, что привело к росту мировых цен на этот металл.

Отметим, что недавно десятки протестующих против массового туризма заполонили популярный пляж в Европе из-за пьяных иностранцев.

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