Шапито Анрапетутян: армянский цирк вчера, сегодня и может даже завтра

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, цирковом представлении, происходящем в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Мы так часто фокусируемся на отдельных новостях, редко смотрим сверху, выйдя из плоскости, на всю картину. А ведь такой взгляд может принести много интересных наблюдений.

Армения, например. Что вокруг них? Ближайший пока еще союзник воюет, границы с двумя соседями закрыты, третий сосед собирается ударить по Израилю, новые друзья сидят далеко, но обещают все решить. Внутри - тоже все не слава богу: инфраструктура старая, экономика тянет - но только за счет обхода санкций.

Прекрасная ситуация, нет? А чем заняты армянские политики? Премьер - катается на велике и кепки собирает. Главный оппозиционер - анонсирует гастроли и невиданные доселе номера. Их предшественник - так вообще просто стоит в сторонке, баян теребит по ушедшему прошлому.

И вот все это шапито - не абсурд из какой-то дешевой книжки, а реальная страна, Армения. Даже государством себя считает, представьте себе.

Автор карикатуры - HSF

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