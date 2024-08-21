https://news.day.az/world/1683187.html Армению охватила лихорадка западного Нила
Армению охватила лихорадка западного Нила
В Армении, по последним данным, зарегистрировано 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила, госпитализирован 41 пациент.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции директор национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.
"Состояние 4 из них тяжелое, остальных - средней тяжести. Крайне тяжелых пациентов на данный момент нет", - сказал Атоян.
Как отметил специалист, все случаи заражения зафиксированы в Арагацотнской области Армении.
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