Армению охватила лихорадка западного Нила

В Армении, по последним данным, зарегистрировано 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила, госпитализирован 41 пациент.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции директор национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.

"Состояние 4 из них тяжелое, остальных - средней тяжести. Крайне тяжелых пациентов на данный момент нет", - сказал Атоян.

Как отметил специалист, все случаи заражения зафиксированы в Арагацотнской области Армении.

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