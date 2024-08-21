Момент затопления яхты британского бизнесмена попал на видео

Появилось видео крушения у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian, на которой находились мультимиллионер из Великобритании Майк Линч и председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер. На опубликованном Giornale di Sicilia ролике яхта буквально за две минуты исчезает под водой, передает Day.Az.

Яхта затонула во время сильного шторма 19 августа. До сих пор не найдены шесть человек, включая обоих бизнесменов. Водолазы пока осмотрели только командный мостик, поиски идут в сложных условиях. Спасены 15 человек, в том числе годовалая девочка. Спасатели считают, что найти пропавших при крушении яхты живыми нет шансов.

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