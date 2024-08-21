Захарова жестко ответила на неадекватные обвинения Еревана

Реакция Еревана на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об исполнении трехсторонних договоренностей говорит о том, что Армения пытается возложить вину за собственные ошибки и стратегические просчеты на Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видели вот эту вот реакцию армянского МИД на высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это очередной пример линии официального Еревана на возложение вины за собственные ошибки, за собственные стратегические просчеты на других. В частности, в данном случае на Россию", - объяснила дипломат на брифинге.

Ранее Лавров подчеркнул, что России "трудно понять" саботаж Еревана договоренности по коммуникациям через Сюникский район, назвав при этом главной целью "скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций". В ответ на это МИД Армении заявил, что подобные высказывания "ставят под сомнение конструктивную вовлеченность РФ в процесс урегулирования отношений между Ереваном и Баку".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!