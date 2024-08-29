Telegram под прицелом Еврокомиссии

Начатое Еврокомиссией (ЕК) расследование в отношении мессенджера Telegram, вероятнее всего, покажет, что платформа занижала число пользователей в ЕС, так как их в странах объединения более 45 млн. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные официальные лица в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, подобный вывод будет означать, что Telegram соответствует определению "очень крупная онлайн-платформа". Как говорится в статье, в феврале этого года мессенджер отчитался о 41 млн пользователей в ЕС. Однако в августе он не предоставил обновленную информацию, хотя должен был сделать это в соответствии с законом "О цифровых услугах", заверив лишь, что число пользователей мессенджера "значительно меньше 45 млн". В случае если этот рубеж был бы преодолен, Telegram пришлось бы взять на себя более серьезные обязательства по модерации контента, аудита со стороны третьих лиц и обязательного обмена данными с ЕК.

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