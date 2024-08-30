Мощный взрыв на оборонном заводе в Германии

Мощный взрыв произошел на предприятии по производству взрывчатых веществ германской оборонной компании Diehl Defence в городе Тросдорф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, два человека получили тяжелые травмы. На месте находятся полиция, пожарная служба, задействован спасательный вертолет. По предварительным данным, взрыв произошел в одном из зданий предприятия около 09:30 (11:30 по бакинскому времени). В настоящее время следствие считает, что речь идет о производственной аварии.

Недавно стало известно, что власти Германии планируют упростить участие государства в деятельности оборонных компаний и проектах в военной сфере.

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