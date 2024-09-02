В Израиле закончилась всеобщая забастовка

Глава израильской конфедерации профсоюзов "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил о прекращении всеобщей забастовки, начавшейся этим утром в знак солидарности с семьями удерживаемых в секторе Газа заложников. Его заявление последовало за решением суда по трудовым спорам города Бат-Ям, постановившего, что стачка должна быть досрочно прекращена в 15:30 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы живем в правовом государстве и уважаем решение суда, поэтому я призываю всех вернуться на работу в 14:30. Важно подчеркнуть, что забастовка солидарности была важным шагом, и я поддерживаю ее", - заявил Бар-Давид, высказывания которого приводит портал Ynet.

Профсоюзный лидер отметил, что стачку поддержали сотни тысяч граждан Израиля, и поблагодарил всех участников за поддержку.

Ранее Минфин Израиля обжаловал решение профсоюзов о проведении забастовки, и суд по трудовым спорам согласился с доводами о том, что стачка носила политический характер, постановив прекратить ее досрочно. Изначально забастовка, начавшаяся 2 сентября в 08:00 мск, должна была продолжаться до 07:00 по бакинскому времени следующего дня. В ходе слушаний профсоюзный лидер Бар-Давид заявил о готовности прекратить стачку уже вечером - в 19:30 по бакинскому времени, но в итоге суд потребовал завершить акцию уже в 15:30 по бакинскому времени.

1 сентября израильская конфедерация профсоюзов "Гистадрут" объявила о проведении 2 сентября всеобщей забастовки в знак солидарности с семьями заложников, удерживаемых в секторе Газа. Главное требование забастовщиков к правительству Израиля - немедленно добиться освобождения похищенных, согласившись на условия, выдвигаемые на переговорах палестинскими радикалами. На этот шаг профсоюзы пошли после того, как 1 сентября стало известно о гибели в Газе еще шести израильских заложников.

Ожидалось, что к забастовке присоединятся учреждения здравоохранения, предприятия пищевой и оборонной промышленности, несколько торговых центров и розничных магазинов, общественный транспорт. По состоянию на середину дня 2 сентября стачка не получила массового характера, хотя в нескольких районах страны были отмечены уличные акции протеста. Кроме того, в утренние часы некоторое время не работал международный аэропорт Бен-Гурион.

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