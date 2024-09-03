Армения скрывает особо опасного террориста от США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США продолжает расследование подробностей о преступлениях террориста Арама Брансона, укрывающегося от американского правосудия в приютившей его Армении.

Как передает Day.Az, согласно уголовному заявлению ФБР, действия Брансона были мотивированы желанием принять меры против азербайджанцев, которые полностью освободили Карабах по итогам антитеррористических мероприятий локального характера в 2023 году.

Расследование в отношении Брансона началось в январе 2023 года после того, как он устроил взрыв в своей комнате в общежитии Чикагского университета. Правоохранительные органы обнаружили, что Брансон собирал устройство с черным порохом, когда оно случайно взорвалось, что привело к пожару и эвакуации общежития. Объясняя ситуацию полиции, он утверждал, что "лишь повторял трюк, увиденный в Интернете". Однако, дальнейшее расследование показало, что Брансон пытался участвовать в "революционных прямых действиях" и терроризме в поддержку армянских преступлений.

Сообщается, что он снимал видео, в которых обучал других тому, как собирать взрывные устройства, а также оснащать двери и столы гранатами. Кроме того, его поиск в Интернете предполагал планы нападения на иностранных дипломатов в США, включая посла Турции.

Федеральные агенты обнаружили тревожные материалы на ноутбуке Брансона во время обыска после взрыва в общежитии. На ноутбуке было около 10 видеороликов, где террорист, выступая в качестве рассказчика, подробно описывал для армян методы создания бомб, формирования и финансирования революционной группы.

В видеороликах также излагались стратегии создания вооруженной боевой организации и предлагались незаконные источники финансирования, такие как продажа наркотиков или грабежи.

ФБР выявило в мобильном телефоне Брансона следы поиска турецких и азербайджанских дипломатических представительств в США и за рубежом, а также информацию об огнестрельном оружии и взрывах, связанных с Армянской революционной федерацией (АРФ). Он также выразил заинтересованность в присоединении к "фидаи" - термину, связанному с армянскими воинствующими группами.

Федеральное расследование подтвердило, что Брансон был принят в чикагское отделение АРФ на церемонии с использованием огнестрельного оружия.

В августе 2023 года сумки Брансона сработали в международном аэропорту Логан в Бостоне, когда он направлялся в Армению. На допросе у сотрудников таможенно-пограничной службы (CBP) он отрицал, что знает, откуда на его вещах были обнаружены следы взрывчатки.

Как его отпустили, непонятно, но последующий обыск в его доме в Ньютоне выявил подробный рецепт изготовления взрывчатки, а собака-искатель бомб обнаружила остатки взрывчатки в его спальне.

"То, в чем обвиняется Арам Брансон, вызывает тревогу. Мы считаем, что он участвовал в расчетливой схеме, чтобы скрыть свои намерения по развитию навыков изготовления бомб и созданию взрывного устройства в поддержку своей насильственной экстремистской деятельности", - заявила Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Бостонское полевое отделение ФБР.

В случае признания виновным Брансону грозит до пяти лет тюрьмы по каждому обвинению, три года надзорного освобождения и штрафы в размере до 250 000 долларов. Сейчас Брансон спокойно живет и занимается своими делами в Армении. Другими словами, Ереван приютил особо опасного террориста и скрывает его от американских властей.