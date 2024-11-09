Рост числа армян представляет угрозу для России. Прибыв на новые места поселения, армяне не ассимилируются с местными народами, а наоборот - начинают качать свои права. С приходом к власти Никола Пашиняна Армения сразу взяла прозападный курс, постепенно искореняя в стране все русское - закрывались российские школы, телеканалы, увольнялись пророссийские политики, а после итогов Второй Карабахской войны Россию в Армении вовсе окрестили "предательницей". Однако это не мешает армянам оставаться в России и, как говорится, "плевать в колодец из которого пьют".

Русофобия армян вышла на новый уровень. Если раньше они устраивали антироссийские митинги в Армении, то теперь речь идет об инцидентах в самой России. Очередной такой случай произошел недавно в городе Саратов. В одной из школ несколько армянских девочек записали нелицеприятное видео, в котором озвучиваются угрозы и оскорбления в адрес русских.

Видео тут же разлетелось по российскому сегменту соцсетей. Реакция в местных пабликах на похабное поведение армян оказалась довольно гневной. Один из подписчиков предложил освободить юг России от оккупации армян.

Другой комментатор считает, что у армян нет чести и благодарности:

Еще один местный житель предложил депортировать семьи армянских девушек, оскорбляющих Россию:

Пользователь по имени Александр высмеял сказанное на видео, что якобы "армяне управляют миром". По его словам, все армяне сбежали в Россию:

Очевидно, что армянскую угрозу уже явно ощущают повсеместно в южных регионах России и реакция в Сети - наглядное тому подтверждение. Армянская "угроза" становится предметом обсуждения в контексте миграционных процессов, особенно в таких областях, как Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье. Здесь сосредоточено большое количество армянских мигрантов, которые, как правило, занимают нишу в малом бизнесе, торговле, строительстве и сельском хозяйстве. Многие местные жители воспринимают это как угрозу для своих рабочих мест и культурной идентичности, особенно в условиях экономической конкуренции и нехватки рабочих мест. Со временем армянские диаспоры в этих регионах начинают формировать собственные экономические и социальные сети, что в будущем грозит проявлением сепаратизма.