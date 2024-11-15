Маск высказался за пожизненное заключение для проводящих операции по смене пола детям

Основатель SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо ввести пожизненное заключение для тех, кто проводит операции по смене пола детям.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пожизненное заключение", - так один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) отреагировал на новость о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 000 детей подверглись операциям по смене пола.

Маск поддержал мнение о необходимости введения пожизненного заключения.