https://news.day.az/world/1707297.html Маск высказался за пожизненное заключение для проводящих операции по смене пола детям Основатель SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо ввести пожизненное заключение для тех, кто проводит операции по смене пола детям. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Основатель SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо ввести пожизненное заключение для тех, кто проводит операции по смене пола детям.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Пожизненное заключение", - так один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) отреагировал на новость о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 000 детей подверглись операциям по смене пола.
Маск поддержал мнение о необходимости введения пожизненного заключения.
Маск высказался за пожизненное заключение для проводящих операции по смене пола детям
Основатель SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо ввести пожизненное заключение для тех, кто проводит операции по смене пола детям. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Пожизненное заключение", - так один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) отреагировал на новость о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 000 детей подверглись операциям по смене пола. Маск поддержал мнение о необходимости введения пожизненного заключения.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Пожизненное заключение", - так один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) отреагировал на новость о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 000 детей подверглись операциям по смене пола. Маск поддержал мнение о необходимости введения пожизненного заключения.
"Пожизненное заключение", - так один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) отреагировал на новость о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 000 детей подверглись операциям по смене пола. Маск поддержал мнение о необходимости введения пожизненного заключения.
Маск поддержал мнение о необходимости введения пожизненного заключения.
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