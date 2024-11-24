Снег в Стамбуле парализовал транспорт

24 ноября в Стамбуле выпал первый снег этого сезона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, снегопад начался ночью в возвышенных районах города и быстро покрыл транспортные средства и обочины дорог белой пеленой. В центральных частях города выпал мокрый снег.

В связи с непогодой в Стамбуле наблюдаются трудности с движением транспорта. Метеорологи ранее предупреждали о возможных снегопадах в регионе.