https://news.day.az/world/1710193.html Снег в Стамбуле парализовал транспорт - ФОТО 24 ноября в Стамбуле выпал первый снег этого сезона. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, снегопад начался ночью в возвышенных районах города и быстро покрыл транспортные средства и обочины дорог белой пеленой. В центральных частях города выпал мокрый снег.
Снег в Стамбуле парализовал транспорт - ФОТО
24 ноября в Стамбуле выпал первый снег этого сезона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, снегопад начался ночью в возвышенных районах города и быстро покрыл транспортные средства и обочины дорог белой пеленой. В центральных частях города выпал мокрый снег.
В связи с непогодой в Стамбуле наблюдаются трудности с движением транспорта. Метеорологи ранее предупреждали о возможных снегопадах в регионе.
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