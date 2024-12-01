В Японии начали обсуждать создание "азиатской НАТО"

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) начала обсуждение вопроса создания "азиатской версии НАТО", в связи с чем в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Об этом сообщает газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что комитет был создан по указанию японского премьер-министра Сигэру Исибы, который давно продвигает идею создания "азиатского НАТО". По его мнению, основой данного альянса должен стать военный союз Японии и США с привлечением ряда других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как указано в материале, многие члены ЛДП относятся к данной идее с большим скептицизмом из-за сложностей в ее осуществлении и необходимости внесения изменений в конституцию Японии. Также многие в Токио опасаются обострения отношений с Китаем, который последовательно выступает против любых попыток создать аналог НАТО в Азии.