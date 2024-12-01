В Турции произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", на дороге в районе Гюргенпынары Бартина легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибли 5 молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет, находившихся в легковом автомобиле.