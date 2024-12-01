https://news.day.az/world/1711897.html Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие - ФОТО В Турции произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", на дороге в районе Гюргенпынары Бартина легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 5 молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет, находившихся в легковом автомобиле.
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие - ФОТО
В Турции произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", на дороге в районе Гюргенпынары Бартина легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате аварии погибли 5 молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет, находившихся в легковом автомобиле.
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