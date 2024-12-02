Автор: Зульфугар Ибрагимов

Происходящее в Грузии ужасает. Кто-то называет это проявлением воли народа и признаком демократии, но происходящее больше похоже на безумие. Причем, безумие хорошо организованное. Видно, что нынешние беспорядки подготовлены, четко прописан сценарий и распределены роли. И что особенно бросается в глаза - роли отрепетированы, каждый участник массовки знает, где должен стоять и что должен кричать. В советское время так готовились массовки на парадах - для каждого на площади была помечена своя точка.

Одним словом, то, что происходит сегодня, - это не спонтанный бунт. Видеокадры, которыми делятся пользователи в соцсетях, в этом только убеждают.

Европейские эмиссары провели большую работу по выведению страны на орбиту хаоса. К сожалению, это у них получилось. Возбужденные толпы статистов безумствуют на улицах грузинской столицы, выполняя работу для сторонних сил, которым наплевать на будущее Грузии и на благополучие ее народа. Запад, в частности Европа, наказывает власти страны за непослушание. Это акт мести за попытку проявить самостоятельность и независимость. Тбилиси посмел сделать что-то не так, как хотелось европейцам, и теперь руководству республики грозят санкциями. За что? Утверждается, что за якобы "фальсификацию выборов", хотя выборы в реальности прошли открыто и свободно. Просто большинство населения выбрало не то, что хотелось внешним игрокам. Когда надежды на то, чтобы сместить "Грузинскую мечту" путем выборов, рухнули, была запущена "революция". Это самое безотказное оружие в арсенале западных кукловодов.

Кстати, об оружии. Ажиотаж в соцсетях вызвали кадры обстрела здания парламента из некоего устройства, изрыгающего огонь. Это не огнемет, а пушка для салютов. Но даже обычные новогодние хлопушки при неосторожном обращении способны создать проблемы, когда же огонь такой мощности ведется целенаправленно, это приводит к пожарам и разрушениям.

Как можно видеть на видео в соцсетях, здание парламента словно пережило бомбежку. В субботу распаленная докрасна толпа атаковала здание камнями и пиротехникой. Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил на брифинге, что в результате атаки были повреждены 48 рабочих кабинетов. "Повреждены почти все окна со стороны [улицы] Чичинадзе и [проспекта] Руставели. Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе", - сообщил Папуашвили.

Здание выглядит плохо также снаружи, "украшенное" надписями и облитое краской. Вот так выглядит парламент Грузии после субботней атаки протестующих:

Когда-то Пушкин писал, что "нет ничего страшнее русского бунта, бессмысленного и беспощадного". В наше время эта фраза должна звучать так: нет ничего страшнее хорошо организованного и хорошо проплаченного "демократического" бунта, бессмысленного и беспощадного. "Демократический" бунт уже принес несчастье и войны не одной стране. То, что происходит сегодня в Сирии, - это прямое следствие "арабской весны", ввергшей страну в бесконечную кровавую гражданскую войну. И никто не станет спорить с тем, какую роль сыграла "цветная революция" в том, что случилось после 2004 года и что происходит по сей день с Украиной. "Цветные революции" - это на самом деле страшное разрушительное оружие. Нет ни одного примера, когда бы они приносили странам благоденствие и процветание.

Запад уготовил Грузии очередную "цветную революцию", и настроен он, как видим, очень решительно в своем стремлении во что бы то ни стало удержать контроль над страной.