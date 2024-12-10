Франция столкнулась с энергетическим кризисом

Во Франции забастовка работников атомных и гидроэлектростанций, принадлежащих государственному энергетическому гиганту EDF, привела к утрате около 2,5 гигаватт электроэнергии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Из эксплуатации было выведено почти 1 гигаватт гидроэлектроэнергии, а также 1,5 ГВт с двух реакторов на атомной электростанции Палюэль, расположенной на севере страны. Это составляет примерно 4% от общего объема производства электроэнергии во Франции. Прогнозируется, что Франция останется чистым экспортером электроэнергии в течение дня.

Ранее региональные спотовые цены на электроэнергию в регионе достигли многомесячных максимумов.