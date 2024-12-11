В Сирии анонсировали подготовку новой Конституции

Новая конституция Сирии будет разработана в течение шести месяцев.

Как сообщает Day.Az, турецкая газета Hürriyet ссылается на свои источники, утверждая, что подготовка документа займет первые шесть месяцев. После этого конституция будет вынесена на референдум. В этот период также планируется провести перепись населения и обновить списки избирателей.

Издание сообщает, что в рамках новой конституции будут созданы новые политические партии. После этого, под наблюдением ООН, будут проведены выборы, а власть передана той партии, которая одержит победу на выборах.