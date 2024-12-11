https://news.day.az/world/1714415.html В Сирии анонсировали подготовку новой Конституции - СМИ Новая конституция Сирии будет разработана в течение шести месяцев. Как сообщает Day.Az, турецкая газета Hürriyet ссылается на свои источники, утверждая, что подготовка документа займет первые шесть месяцев. После этого конституция будет вынесена на референдум.
В Сирии анонсировали подготовку новой Конституции - СМИ
Новая конституция Сирии будет разработана в течение шести месяцев.
Как сообщает Day.Az, турецкая газета Hürriyet ссылается на свои источники, утверждая, что подготовка документа займет первые шесть месяцев. После этого конституция будет вынесена на референдум. В этот период также планируется провести перепись населения и обновить списки избирателей.
Издание сообщает, что в рамках новой конституции будут созданы новые политические партии. После этого, под наблюдением ООН, будут проведены выборы, а власть передана той партии, которая одержит победу на выборах.
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