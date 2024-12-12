Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в обращении к стране выразил нежелание покидать свой пост и уходить в отставку. Он заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследование против него. Об этом 12 декабря сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Независимо от того, объявят ли мне импичмент или начнут расследование, я буду честно противостоять этому", - сказал президент Южной Кореи.

Юн Сок Ёль отметил, что использовал свои президентские полномочия, чтобы объявить военное положение "для защиты нации и нормализации государственных дел" против оппозиции. Он охарактеризовал это как "выверенное политическое суждение".

Ранее, 11 декабря, полиция Южной Кореи провела обыск в администрации президента Юн Сок Ёля, а также в полицейских ведомствах. Обыски проводит специальная следственная группа для расследования мероприятий, связанных с военным положением.