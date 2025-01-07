https://news.day.az/world/1721127.html В Германии мужчина взял заложника в банке - ФОТО - ВИДЕО В немецком Римбахе в федеральной земле Гессен мужчина ворвался в банк и взял по меньшей мере одного заложника, на месте работают правоохранители. Об этом сообщает полиция, передает Day.Az со ссылкой на немецкое издание Welt. В данный момент в филиале банка проходит полицейская операция.
В Германии мужчина взял заложника в банке - ФОТО - ВИДЕО
В немецком Римбахе в федеральной земле Гессен мужчина ворвался в банк и взял по меньшей мере одного заложника, на месте работают правоохранители.
Об этом сообщает полиция, передает Day.Az со ссылкой на немецкое издание Welt.
В данный момент в филиале банка проходит полицейская операция.
"Около 8:00 (11:00 по бакинскому времени - ред.) мужчина ворвался в филиал, он находится там с по меньшей мере одним человеком, которого удерживают против воли", - говорится в публикации полиции южного Гессена в социальной сети X.
Территория вокруг банка оцеплена.
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