В Германии мужчина взял заложника в банке

В немецком Римбахе в федеральной земле Гессен мужчина ворвался в банк и взял по меньшей мере одного заложника, на месте работают правоохранители.

Об этом сообщает полиция, передает Day.Az со ссылкой на немецкое издание Welt.

В данный момент в филиале банка проходит полицейская операция.

"Около 8:00 (11:00 по бакинскому времени - ред.) мужчина ворвался в филиал, он находится там с по меньшей мере одним человеком, которого удерживают против воли", - говорится в публикации полиции южного Гессена в социальной сети X.

Территория вокруг банка оцеплена.