В Канаде в ответ на заявление Трампа предложили купить Аляску

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд в ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа предложил ему, чтобы Канада купила Аляску, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточним, что речь идет о заявлении Трампа, сделанном 6 января. Избранный президент США тогда предложил Канаде стать 51-м штатом США после заявления премьер-министра страны Джастина Трюдо об отставке.

"Знаете, я хочу сделать президенту (Трампу. - Прим. РЕН ТВ) встречное предложение: давайте мы купим Аляску? А заодно и Миннесоту с Миннеаполисом присоединим. Это просто невозможно. Я знаю, что ему нравится делать такие комментарии и шутить. Но я воспринимаю все серьезно. Возможно, он шутит, но под моим присмотром такого никогда не произойдет", - подчеркнул Форд.

Трамп же полагает, что объединение Канады и США позволило бы ликвидировать торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей".